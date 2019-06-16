ترامب يبحث مع نظيره الصينى فى قمة العشرين قضايا حقوق الإنسان وهونج كونج

واشنطن /أ ش أ/

توقع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أن يناقش الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قضايا حقوق الإنسان وهونج كونج لدى لقائه المرتقب مع نظيره الصينى شى جين بينج خلال قمة قادة دول مجموعة العشرين والتى تعقد بمدينة أوساكا اليابانية يومى 28 و 29 يونيو الجاري.

ويأتى هذا بعد أن نظم نحو مليونى شخص مظاهرات احتجاجية فى أنحاء هونج كونج اليوم الأحد بعد أن قامت كارى لام الرئيسة التنفيذية لإقليم هونج كونج بتعليق وليس سحب مشروع قانون مثير للجدل خاص بتسليم المطلوبين للصين لمحاكمتهم بها وهو ما يعتبره المتظاهرون انتهاكا لحرياتهم المدنية ونظامهم القضائي.

ومن ناحية أخرى، وحول تعليقات الرئيس الأمريكى بأن بلاده لن تتجسس على كوريا الشمالية، أوضح بومبيو - فى تصريحات له اليوم الأحد - أن الولايات المتحدة تتخذ كافة التدابير التى تحتاجها من أجل ضمان تفهم المخاطر والتهديدات التى تشكلها كوريا الشمالية.