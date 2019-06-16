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تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 8 قطاعات

الأحد، 16 يونيو 2019 09:56 ص
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 8 قطاعات بورصة الكويت _ أرشيفية
كتب ــ هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 8 قطاعات.
 

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.57% خاسرا عدد 33.100 نقطة ليصل إلى مستوى 5820.03 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.65% خاسراً عدد 41.760 نقطة ليصل إلى مستوى 6348.94 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.32% خاسراً عدد 15.370 نقطة ليصل إلى مستوى 4787.73 نقطة.

 

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 36.2 مليون سهم بقيمة 7.8 مليون دينار كويتى عبر 1671 صفقة.

 

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.65%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.64%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.61%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.34%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.80%.

 

وجاء سهم "منازل" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10.29%، تليه يوباك بنسبة 9.79%، ثم بيت الطاقة بنسبة 9.75%، فيما تصدر سهم "بيان" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم المدن بنسبة 7.94%، ثم آسيا بنسبة 6.48%


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