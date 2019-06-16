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تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات

الأحد، 16 يونيو 2019 10:00 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات بورصة قطر - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% خاسرة عدد 38.82 نقطة، لتصل إلى مستوى 10482.06 نقطة.

 

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 6.2 مليون سهم بقيمة 46.6 مليون ريال قطرى عبر 1111 صفقة، وارتفع 12 سهم، وانخفض 22 سهما، واستقرت 3 أسهم.

 

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.79%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.49%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.42%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.19%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%،  فيما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.60%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.25%


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