تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.34% خاسرة 36.25 نقطة، لتغلق عند مستوى 10479.63 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 18.3 مليون سهم بقيمة 130.9 مليون ريال قطرى عبر 3449 صفقة، وارتفع 16 سهما، وانخفض 22 سهما، واستقرت 7 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.7%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.32%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.01%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.59%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.40%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%.