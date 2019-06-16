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تدعيم الحماية المدنية بسيارات حديثة للتعامل مع حرائق الأبراج السكنية

الأحد، 16 يونيو 2019 10:40 ص
تدعيم الحماية المدنية بسيارات حديثة للتعامل مع حرائق الأبراج السكنية سيارات إطفاء - أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

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قال مصدر أمنى، إنه تم تدعيم إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بسيارتى إطفاء حديثتين، لتسهيل عمل الإدارة وتمكينها من التعامل مع المبانى المرتفعة و الأبراج السكنية وتنفيذ أعمال الإطفاء والإنقاذ بسهولة، وشملت الإضافات الجديدة لإمكانات إدارة الحماية المدنية، سيارة مزودة بمنصة هيدروليكية، لأغراض الإطفاء والإنقاذ فى المبانى المرتفعة حتى 55 مترا، إضافة إلى سلة إنقاذ حمولة 500 كيلو جرام.

واستطرد المصدر، أن تلك السيارات توجد بها مدفعا علويا يمكن التحكم فيه عن بعد بقدرة 3 آلاف لتر فى الدقيقة، ونظام اتصال من منصة التشغيل وسلة الإنقاذ المزودة بكاميرا فيديو وكاميرا حرارية، ومولّد كهربائى لإنارة الكشافات ومعدات الإنقاذ الكهربائية وتشغيل الطوارئ حالة تعطل النظام الهيدروليكى الأساسى.

وأوضح المصدر، أن السيارة تعمل من خلال ركائز اتزان هيدروليكية تضمن ثباتها خلال التشغيل، ويمكن ضبطها على مسافات متباينة بحيث تتيح عملها فى الشوارع الضيقة، وتقوم بعمليات حسابية مستمرة من خلال الحاسوب المركب بها، بحيث تتمكن من حساب كل عناصر المخاطر، من سرعة الرياح والحمولة فى السلة وامتداد الركائز، وترجمتها إلى محددات للامتداد الأفقى والرأسى لها.

وأشار المصدر، إلى أن مواصفات السيارة الثانية التى تسلمتها الإدارة فى إطار الدعم الجديد من مديرية أمن القاهرة، فهى عبارة عن سيارة مزودة بخزان مياه سعة 15 طنا، مُصنعة محليا بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية، ومزودة بطلمبة إطفاء من الجهتين، وقاذف علوى (مدفع) وبكرتين للتدخل السريع بطول 60 مترا.


الحماية المدنية

قاذف علوى

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تدعيم سيارات حماية

امن القاهرة

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