تدريب العاملين بمحافظة أسيوط على "القيادة الفعالة والتخطيط الاستراتيجى"

أسيوط - ضحا صالح

انطلقت اليوم "الأحد" بقاعة المجلس التنفيذى بديوان عام محافظة أسيوط، فعاليات البرنامج التدريبى لتنمية المهارات الإدارية للعاملين بالجهاز الإدارى بالوحدات المحلية والديوان العام، بما يتماشى مع خطة المحافظة، لتطوير مهارات العاملين بالوحدات المحلية والإدارات المختلفة والتى تمتد خلال الفترة من 16 : 19 يونيو الجارى، وذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط تنفيذاً لرؤية الدولة وإستراتيجية مصر 2030 .

وقال محافظ أسيوط، إن البرنامج التدريبى يتناول التدريب على كتابة وإعداد التقارير والقيادة الفعالة والتخطيط الاستراتيجى لمديرى مراكز المعلومات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وبعض الادارات المعنية بالديوان العام، والتى تنظمها اللجنة العليا لبناء القدرات والتدريب ووحدة دعم اللامركزية بالمحافظة مؤكداً على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة لرفع كفاءة وتطوير وتأهيل وتدريب العاملين بالجهاز الإدارى للمحافظة وتحقيق معدلات أعلى للأداء الحكومى بما ينعكس بمردود إيجابى لدى المواطنين.

وأشار فتحى عامر مدير وحدة دعم اللامركزية بديوان عام المحافظة أن الدورة التدريبية انطلقت اليوم تحت إشراف المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة وتدريب من (الدكتورة فاطمة الزهراء سعيد، والدكتور تامر سليمان حسانين)، على أن يتم إجراء مناقشات ورد على الاستفسارات العامة فى نهاية التدريب.