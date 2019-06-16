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تداول 42 سفينة بضائع وحاويات و320 شاحنة بموانئ البحر الأحمر وبورسعيد

الأحد، 16 يونيو 2019 10:41 ص
تداول 42 سفينة بضائع وحاويات و320 شاحنة بموانئ البحر الأحمر وبورسعيد موانى البحر الأحمر - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 19 سفينة وتم تداول 320 شاحنة بضائع و80 سيارة حيث شملت حركة الواردات 133 شاحنة و36 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 187 شاحنة بضائع و44 سيارة.

ومن المنتظر أن يغادر ميناء سفاجا اليوم 3 سفن وهى القاهرة، والحرية1، والحرية2، بينما استقبل الميناء بالأمس 3 سفن وهى الحرية، والنوى أكسبريس، وMoseldijk، كما يستقبل ميناء نويبع السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين ايلة وسينا وغادرت السفينة سينا.

كما أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن اليوم الأحد 23 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وغادر الميناء سفينتين ومتواجد علي الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومغادرة سفينتين حاويات متواجد علي الأرصفة سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والى الميناء.

 

 


موانى بورسعيد

قناه السويس

ميناء غرب بورسعيد

ميناء البحر الاحمر

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