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تحرير 915 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الأحد، 16 يونيو 2019 10:20 م
تحرير 915 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية العميد حمدى عبدالنبى مدير مرور الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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شنت  مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران مدير امن الإسماعيلية وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.
 
 
وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 915 مخالفة مرورية متنوعة 
 
 
كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 18 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 34مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و12 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و17 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على سيارة متروكة و28 مخالفة إزالة فاميه وتحرير35 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و31 مخالفة مواقف عشوائية و12 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير45 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.
 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.
 
 

امن الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

حملة مرورية

مرور الاسماعيلية

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