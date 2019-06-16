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تحرير 621 مخالفة مرورية وفحص 38 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأحد، 16 يونيو 2019 09:01 ص
تحرير 621 مخالفة مرورية وفحص 38 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية مخالفات مرورية - ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى

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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسيير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 621 مخالفة مرورية متنوعة.

كما شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 38 شخصا، حيث تبين وجود  عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.

 


محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

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مرور السادات

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