تحرير 3 آلاف مخالفة مرورية وتنفيذ 4 آلاف و960 حكما قضائيا فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة أمنية بمديرية أمن كفر الشيخ بإشراف اللواء فريد، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار،مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط 6 أسلحة نارية "2 طبنجة، و4 فرد خرطوش، وضبط 10أسلحة بيضاء، كما تمكنت من ضبط كيلو من نبات البانجو المخدر، و400 جرام هيروين بحوزة عاطلين بقرى ومدن مراكز المحافظة.

كما تمكنت الحملة التموينية من ضبط 70 قضية تموينية متعددة، منها عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، وعدم حمل شهادة صحية، ومزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص، وعرض لحوم مكشوفة للبيع، كما تمكنت الحملة من تحرير 800 مخالفة إشغالات طريق بمدن لمحافظة.

كما تمكنت الحملة من3 ألاف مخالفة مرورية متنوعة،وضبط 19 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، كما تمكنت حملة تنفيذ الأحكام من تنفيذ 4 آلاف و960 حكما قضائيا متنوع مابين حكم جناية، وحكم حبس جزئى،وحبس مستأنف، وغرامات جزئيه ومستأنف، كما تم تحصيل 200 مخالفة، والمبالغ التى تم تحصيلها 11 ألف و130 جنيها.