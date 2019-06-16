سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 03:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تحرير 3 آلاف مخالفة مرورية وتنفيذ 4 آلاف و960 حكما قضائيا فى كفر الشيخ

الأحد، 16 يونيو 2019 01:57 م
تحرير 3 آلاف مخالفة مرورية وتنفيذ 4 آلاف و960 حكما قضائيا فى كفر الشيخ مخالفة مرورية
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت حملة أمنية بمديرية أمن كفر الشيخ بإشراف اللواء فريد، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار،مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط 6 أسلحة نارية "2 طبنجة، و4 فرد خرطوش، وضبط 10أسلحة بيضاء، كما تمكنت من ضبط كيلو من نبات البانجو المخدر، و400 جرام هيروين بحوزة عاطلين بقرى ومدن مراكز المحافظة.

كما تمكنت الحملة التموينية من ضبط 70 قضية تموينية متعددة، منها عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، وعدم حمل شهادة صحية، ومزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص، وعرض لحوم مكشوفة للبيع، كما تمكنت الحملة من تحرير 800 مخالفة إشغالات طريق بمدن لمحافظة.

كما تمكنت الحملة من3 ألاف مخالفة مرورية متنوعة،وضبط 19 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، كما تمكنت حملة تنفيذ الأحكام من تنفيذ 4 آلاف و960 حكما قضائيا متنوع مابين حكم جناية، وحكم حبس جزئى،وحبس مستأنف، وغرامات جزئيه ومستأنف، كما تم تحصيل 200 مخالفة، والمبالغ التى تم تحصيلها 11 ألف و130 جنيها.


كفر الشيخ

مديرية الامن

مخالفات

سلاح ناري

حملة مرورية

تنفيذ أحكام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة