تحرير 29 محضر مخالفات تموينية شرق الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة تموينية، وذلك بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة وضبط الأسواق.

وقامت إدارة تموين المنتزة شرق الإسكندرية، برئاسة مرتضى أحمد مدير الإدارة، بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير عدد 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدد 3 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، عدد 9 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، عدد 10 محاضرعدم حمل شهادات صحية، وتم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.