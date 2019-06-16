تحرير 189 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية حملات مكثفة على الأسواق لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث تم ضبط 191 مخالفة تنوعت بين نقص وزن وعدم مطابقة مواصفات وتوقف وتعدى وتجميع ولوحة مواعيد وميزان حساس وكارت ذهبى وعدم ترخيص.

وتم ضبط 189 مخالفة عدم الإعلان عن السعر، وبيع بأزيد من التسعيرة وعدم صلاحية وعدم ترخيص وذبح خارج السلخانة وعدم وجود شهادة صحية، كما تم ضبط 8 مخالفات مواد بترولية شملت تجميع وتصريف مواد بترولية وبوتاجاز وعدم إنتظام سجل 21 بترول وعدم مزاولة نشاط بوتاجاز وعدم إتباع التعليمات.

كما قامت الحملة بضبط 45 كيس جل شعر منتهى الصلاحية وجركن زيت طعام بدون بيانات يزن 10 كجم و27 كجم لحوم خارج السلخانة و 20 علبة كريم شعر منتهى الصلاحية و250 كجم سكر تموينى ناقص الوزن وتجميع 140 لتر سولار، كما تم ضبط 12 شمروخ العاب نارية و800 لتر سولار وتم تحرير محاضر بالمخالفات.

وشدد محافظ الغربية على تكثيف واستمرار الحملات وضبط المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وذلك حفاظاً على صحة المواطنين وضبط الأسعار ومنع احتكار السلع.