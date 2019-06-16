تحرير 10 محاضر تموينية خلال حملة أمنية بمركز المحمودية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء مجدى القمرى، مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب السلع الغذائية المدعمة والغش التجارى .

وأشرف على الحملة اللواء محمد هندى، مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين ، ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى، مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى، رئيس إدارة الرقابة التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر تموينية بمركز المحمودية منها ضبط مخبز لانتاج خبز ناقص الوزن ، وضبط أحد محلات الكشرى لحيازتة كبده غير صالحة للاستهلاك الآدمى وعدد 100كيلو زيت غير مدون عليه أى تواريخ انتاج وصلاحية، كما أسفرت الحملة عن ضبط 39 عبوة أدوية بيطرية فى أحد معارض الأدوية البيطرية وضبط عدد212 بطاقة تموينية ذكية ، بأحد محلات البقالة التموينية، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.