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تجهيز 50 مركز شباب ونادي رياضي لعرض مباريات كأس أمم افريقيا 2019 بأسيوط

الأحد، 16 يونيو 2019 12:13 م
تجهيز 50 مركز شباب ونادي رياضي لعرض مباريات كأس أمم افريقيا 2019 بأسيوط استعداد محافظة اسيوط لمباريات كأس الأمم الافريقية
أسيوط ضحا صالح

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قال اللوء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إنه تم تجهيز عدد 50 مركز شباب ونادي رياضي لإذاعة مبارايات كأس امم افريقيا 2019 بمختلف قرى ومراكز المحافظة، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، لافتاً الى أنه تم تجهيز المتنزهات والحدائق العامة لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمتابعة تلك المبارايات وتشجيع المنتخب المصري، مؤكدا على اهتمام المحافظة بالنشاط الرياضي و التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتوفير كافة سبل الدعم الممكنة لاستقبال المواطنين.

وشدد محافظ أسيوط، على مسئولى مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع إدارتها الفرعية ورؤساء المراكز والمدن بسرعة الإنتهاء من الاستعدادات اللازمة لعرض المباريات، موضحاً أنه تم تجهيز كافة القاعات المحددة بالمقاعد والتهوية اللأزمة، فضلا عن شراء عدد من أجهزة البث الرقمية و توفير اعداد من شاشات العرض العملاقة، ومد تلك القاعات بها لتسهيل المشاهدة والتشجيع امام الجماهير دون اى معوقات، مشيرا إلى فتح جميع المواقع والمراكز بالمجان امام المواطنين وتجهيز عدد من القاعات للفتيات والسيدات لمتابعة البطولة وذلك في إطار تكثيف وتنويع الأنشطة خلال الصيف .

وأوضح محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، أن بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتعليمات محافظ أسيوط جارى الانتهاء من تجهيز عدد من القاعات الاضافية بمراكز الشباب والأندية الرياضية لإذاعة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لتوفير فرصة أمام الجماهير لمتابعة تلك المباريات.

يذكر أن مواقع العرض تشمل استاذ أسيوط الرياضي ونوادي أسيوط الرياضي، الشبان المسلمين، أبوتيج الرياضي ، البداري الرياضي ، القوصية الرياضي ، أبنوب الرياضي ، ديروط الرياضي ، الغنايم الرياضي ، ساحل سليم الرياضي، ومراكز شباب (ناصر بالوليدية ، درنكه ، دير درنكه ، ريفا ، موشا ، منقباد ، بني حسين ، مسرع ، سلام ، بني غالب ، المطيعة ، أبوتيج ،  النخيلة ، دوينة ، العقال البحري ، النووارة قبلي ، القوصية ، الشيخ نجيب ، فزارة ، صدفا ، الدوير ، الوعاضلة ، ديروط الشريف ، صنبو ، جرف سرحان ، الفتح ، الوسطي ، بني مر ، ساحل سليم ، الغنايم ، حي بحري الغنايم ، دير الجنادلة ، حي السلام ، حجدم ،  بنى عدي البحرية، بني عدي أولاد عليو ، نزة قرار ، أبنوب ، كوم أبو شيل ، بني محمديات

تجهيز مراكز الشباب والاندية باسيوط (1)
تجهيز مراكز الشباب والاندية باسيوط 

 

تجهيز مراكز الشباب والاندية باسيوط (2)
تجهيز مراكز الشباب والاندية باسيوط 

 


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