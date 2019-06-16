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تجديد حبس 7 عاطلين شكلوا عصابة لسرقة الدرجات البخارية فى الجيزة

الأحد، 16 يونيو 2019 12:07 م
تجديد حبس 7 عاطلين شكلوا عصابة لسرقة الدرجات البخارية فى الجيزة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس 7 عاطلين، تخصصوا فى سرقة الدراجات البخارية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
 
توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط أفراد تشكيل عصابى فى سرقة عدد كبير من الدراجات البخارية، وبيعها لعملائهم.
 
وبالحصول على إذن من النيابة، وإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبط 7 متهمين، تبين أنهم "عاطلين"، سبق اتهام عدد منهم فى قضايا سابقة.
 
وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الاتهام المنسوب إليهم، وأرشدوا عن الدراجات البخارية المسروقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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الجيزة

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