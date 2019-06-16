تجديد حبس مستريحة السنطة ونجلتها 15 يوما على ذمة التحقيقات بالغربية

قرر قاضى معارضات محكمة السنطة الجزئية بمحافظة الغربية، تجديد حبس مستريحة نجلتها مقيمين قرية شبرابلولة التابعة لمركز السنطة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامهن بالنصب والاحتيال على 30 سيدة وجمع 750 ألف جنيه بحجة توظيف أموالهن فى محل كوافير نظير ربح شهرى.

ترجع الواقعة، بتمكن المقدم وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، المتهمة ونجلتها، مقيمين بقرية شبرابلولة، لقيامهن بالنصب والاحتيال على 30 سيدة وجمع 750 ألف جنيه منهن بحجة توظيفهن فى محل كوافير نظير ربح شهري، إلا أن المتهمتين تهربن من دفع الأرباح ورفضن رد الأموال لأصحابهن، وهربوا إلى قرية ابو الجهور التابعة لمركز السنطة.

كانت بلاغات قد تعددت أمام رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام "عفاف.ع.ا" 46سنة ونجلتها "اميرة .ا.ا" 24سنة ربة منزل بتجميع 750 ألف جنيه من 30 سيدة من قرية شبرابلولة، مقابل توظيف المبلغى فى كوافير ملك المتهمة ونجلتها، وقيام المتهمتين بسداد أرباح شهرية للضحايا لفترة من الوقت، وبعد ذلك رفضن الدفع ورد الأموال لأصحابها، وفروا هاربين من القرية.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمتين، وتوصلت تحريات رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بهروب المتهمتين من القرية، وتنقلهن بين منازل شقيقة المتهمة الأولى، وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبطهن بقرية أبو الجهور، واعترفن بارتكاب الواقعة، ولاقى ضبطهن ارتياح لدى المجنى عليهن وأهالى القرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي قررت حبسهن 4أيام على ذمة التحقيقات، وبعرضهن على قاضي معارضات محكمة السنطة، قرر تجديد حبسهن 15يوما على ذمة التحقيقات.