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تجديد حبس متهم بمشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل 15 يوما

الأحد، 16 يونيو 2019 06:22 م
تجديد حبس متهم بمشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل 15 يوما محكه_أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس محمد هشام، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، التى تجرى معهم بمعرفة النيابة فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

وجهت النيابة إلى المتهم فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

 

 

 

 


حبس متهم جديد

مشاركة جماعة إرهابية

حبس متهمين

نيابة أمن الدولة

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