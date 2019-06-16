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تجديد حبس متهمين بقتل شاب بالأسلحة البيضاء فى السلام 15 يوماً

الأحد، 16 يونيو 2019 01:53 م
تجديد حبس متهمين بقتل شاب بالأسلحة البيضاء فى السلام 15 يوماً محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح نيابة السلام، تجديد  حبس متهمين بقتل شاب بمنطقة النهضة بمدينة السلام، بالأسلحة البيضاء، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
 
كانت تمكنت قوات الأمن، فى القبض على المتهمين بقتل شاب بمنطقة النهضة بمدينة السلام.
 
وكانت أمرت نيابة السلام، بتفريغ كاميرات المراقبة، بمحيط واقعة مقتل شاب بأحد شوارع مدينة النهضة بالسلام، لتحديد هوية المتهمين.  
 
وكشف مصدر أمنى بأن المجنى عليه هو "م.م"، وكشفت تحريات المباحث قيام عاطلين، بالهجوم علي المجني عليه في بالطريق العام، وسددوا له عدة طعنات وفروا هاربين.
 
ترجع  الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغاً من الأهالي، يفيد بقيام عاطلين، بتسديد عدة طعنات لشاب، حتي لفظت أنفاسه الأخيرة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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