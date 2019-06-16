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تجديد حبس قاتلة زوجها بشبين القناطر 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية

الأحد، 16 يونيو 2019 11:44 ص
تجديد حبس قاتلة زوجها بشبين القناطر 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية سجن - ارشيفية
القليوبية - نيفين طه

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قرر قاضى المعارصات بمحكمة شبين القناطر، تجديد حبس قاتلة زوجها 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية، حيث أعترفت المتهمه بطعنة 11 طعنة أثناء خلودة للنوم، وقامت بألقاء جثتة بمساعدة نجلة خالتها بجوار مسكنة لأخفاء الحريمة.

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، من عمليات النجده بوجود جثة شخص ملقاه على جانب الطريق بمنطقة الطبالين، بندر شبين، دائرة مركز شبين القناطر .

على الفور تم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية

بالإنتقال والفحص بمعرفه المقدم محمد عبد الله السايح رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، تبين أن الجثة لـ "محمد. س . ع" 30 سنة، نجار ومقيم الطبالين، بندر شبين ، دائرة المركز، مسجاه على جانب الطريق بالقرب من المنزل ملكه محل سكنه، مصاب بعدد من الطعنات بالبطن والصدر تم نقل الجثه لمشرحة مستشفى شبين القناطر، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة

 

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4591 ادارى مركز شبين القناطر لسنة 2019م.

 


قاتلة زوجها

شبين القناطر

مباحث القليوبية

تقتل زوجها بمعاونة نجلة خالتها

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