تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة 800 ألف جنيه من شركة بمصر الجديدة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة 800 ألف جنيه من داخل خزينة شركة.

كان قسم شرطة مصر الجديدة تلقى بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" 44 سنة مالك شركة لتجارة الأقمشة، كائنة بدائرة القسم، مقيم بمدينة العبور بالقليوبية، باكتشافه وجود بعثرة لمحتويات غرف الشركة ملكه، وكسر الخزينة الحديدية، وسرقة 812 ألف جنيه من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل 19 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون - سبق اتهامه فى 3 قضايا آخرهم "سرقة متجر".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر النافذة"، وبإرشاده تم ضبط مبلغ مالى 70 ألف جنيه بمسكنه من متحصلات الواقعة، وأقر بأنه قام بإخفاء باقى المبلغ المستولى عليه داخل "منور" العقار سكنه إلا أنه اكتشف سرقته.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء سرقة باقى المبلغ المستولى عليه عاطلان مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون، باستهدافهما أمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى 177 ألف جنيه بمسكنه، ليكون إجمالى المبالغ المضبوطة 247 ألف جنيه من متحصلات الواقعة، وأقر بأن باقى المبلغ المستولى عليه بحوزة المتهم الهارب، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.