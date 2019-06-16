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تجديد حبس شاب 15 يوما بتهمة قتل ربة منزل فى عين شمس

الأحد، 16 يونيو 2019 11:21 م
تجديد حبس شاب 15 يوما بتهمة قتل ربة منزل فى عين شمس محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضى المعارضات بنيابة عين شمس، تجديد حبس شاب 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل ربة منزل امام منزلها، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا من مسن يفيد بأنه لدى عودته من عمله اكتشف إصابة زوجته بطلق خرطوش، فقام بنقلها للمستشفى إلا أنها لقيت مصرعها أثناء إسعافها، ونفى علمه بملابسات إصابتها.

وبعمل التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يسكن بنفس العقار الذى تسكنه المجنى عليها، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم المستخدم فى ارتكاب الواقعة).

واعترف المتهم بأنه حال نزوله من الشقة سكنه ممسكا بيده السلاح النارى المضبوط بحوزته بقصد التشاجر مع أحد الأشخاص بالمنطقة، خرجت منه طلقة بالخطأ أصابت المجنى عليها التى تصادف توقفها على سلم العقار.

 


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حبس شاب

تقرير الصفة التشريحية

عين شمس

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