تجديد حبس سائق قتل طفلة زوجته بسبب تبولها "لاإراديا" ببولاق الدكرور

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس عامل متهم بقتل طفلة زوجته، بعدما تعدى عليها بالضرب، بسبب تبولها "لإراديا" ببولاق الدكرور 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كشفت التحقيقات، أن المتهم تعدى على طفلة زوجته "نغم" 4 سنوات، بالضرب والتعذيب حتى فارقت الحياة، بسبب تبولها على نفسها في منطقة بولاق الدكرور.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم اتفق مع زوجته على تقديم بلاغ، والادعاء بأن طفلتها فارقت الحياة عقب سقوطها على سلم المنزل، إلا أنه بالكشف الطبي عليها تبين وجود شبهة جنائية.

أقرت الأم البالغة من العمر 30 سنة، بارتكاب زوجها الجريمة، أثناء معاقبته الطفلة، وأنها خشيت من المساءلة القانونية فى حالة الإبلاغ عن الواقعة.