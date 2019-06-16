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تأجيل محاكمة 215 متهما بقضية "كتائب حلوان" لجلسة 21 يوليو المقبل

الأحد، 16 يونيو 2019 02:07 م
تأجيل محاكمة 215 متهما بقضية "كتائب حلوان" لجلسة 21 يوليو المقبل المستشار شعبان الشامى - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى طرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، تأجيل محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 21 يوليو لاستكمال مرافعة الدفاع.
 
 
وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكة أنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
 

تاجيل محاكمة المتهمين بكتائب الشريعة

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كتائب حلوان

جنايات القاهرة

الارهاب

المستشار شعبان الشامى

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