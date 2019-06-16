بيطري الغربية:حملات مكثفة للقضاء على الكلاب الضالة

الغربية محمد طارق

قال وكيل مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، إن المديرية شنت حملات من خلال فرق متنقلة داخل مركز ومدينة زفتي، للقضاء على الكلاب الضالة ، من خلال وضع مادة سامة في مناطق متفرقة ، لكي يتم للتخلص منها بالطرق الصحية .

الجدير بالذكر أن مدينة زفتي قد شهدت واقعة مؤسفة، وهي تعرض أكثر من 23 شخص للعقر بسبب كلب مسعور في مناطق متفرقة من شوارع المدينة، وعلى الفور انتشرت فرق تابعة للطب البيطري بأماكن البلاغات، وتم القضاء على الكلب والتخلص منه ، وتم نقل جميع الحالات إلى مستشفى زفتي العام لتلقي الامصال اللازمة