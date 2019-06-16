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"بوينج" الأمريكية تصدر تحذيرا لشركات الطيران المستخدمة لطائرة "دريملاينر بى 787"

الأحد، 16 يونيو 2019 10:54 ص
"بوينج" الأمريكية تصدر تحذيرا لشركات الطيران المستخدمة لطائرة "دريملاينر بى 787" طائرة _ أرشيفية
أ ش أ

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أصدرت شركة (بوينج) الأمريكية العملاق العالمي لصناعة الطائرات التجارية اليوم الأحد، تحذيرا لشركات الطيران التي تستخدم الطائرة "دريملاينر بي 787".

وقالت الشركة الأمريكية في بيان لها حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز عربية) الإخبارية إن المحول المستخدم لإطفاء المحرك في حال اشتغاله فشل في حالات قليلة، وأنه يعمل أيضا على فصل إمدادات الوقود والسائل الهيدروليكي لمنع انتشار النيران".

وأعرب العديد من الطيارين الذين يقودون طائرة"دريملاينر" عن خشيتهم وقلقهم بشأن نظام الإطفاء على الطائرة، وكشف كثيرون منهم أن نظام الإطفاء على الطائرة فشل أكثر من مرة بسبب ما يعتقد أنه خلل تصنيعي، وأن سلامة المسافرين والطاقم معرضة للخطر.

وقالوا" إنه إذا اندلع حريق في المحرك خلال رحلة عبر المحيط الأطلسي، وأصيب محول نظام الإطفاء بالعطب، فإن علينا أن نواصل التحليق بجناح مشتعل نحو 3 ساعات على الأقل، قبل أن تهبط الطائرة في أحد المطارات بسلام".


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الطائرات التجارية

اخبار الاقتصاد

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