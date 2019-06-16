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بولسونارو: تسليح البرازيليين يمكن أن يجنبنا الانقلابات

الأحد، 16 يونيو 2019 03:05 م
بولسونارو: تسليح البرازيليين يمكن أن يجنبنا الانقلابات الرئيس البرازيلى ، جايير بولسونارو
كتبت فاطمة شوقى

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قال الرئيس البرازيلى، جايير بولسونارو، خلال حضور حدث للجيش فى سانتا ماريا، ريو جراندى دو سول، إن "التسليح يمكن أن يجنب الانقلابات".
 
ووفقا لوكالة "سبوتنك" على نسختها البرازيلية فإن الرئيس قارن بين قيمة الحياة وقيمة الحرية، قائلاً إن الثانية "شىء أكثر قيمة"، متابعا: "بالإضافة إلى القوات المسلحة ، أدافع عن تسليح الناس ، حتى لا تمر الإغراءات برؤوس الحكام لتولى السلطة بطريقة مطلقة".
 
وكان الحدث الذى شارك فيه الرئيس هو المهرجان الوطنى للمدفعية (Fenart) ، حيث شاهد انطلاقًا من معركة Tuiuti ، بحرب باراجواى.
 
 

البرازيل

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بولسونارو

تسليح

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