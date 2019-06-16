سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 10:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

"بها إصابات".. العثور على جثة فتاة ملقاة على طريق الإسماعيلية بورسعيد

الأحد، 16 يونيو 2019 09:06 م
"بها إصابات".. العثور على جثة فتاة ملقاة على طريق الإسماعيلية بورسعيد جثه -ارشيفيه
الإسماعيلية - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عثرت الأجهزة الأمنية على جثة فتاة ملقاة على طريق الإسماعيلية بورسعيد بمنطقة الكيلو 11 دائرة قسم ثان الإسماعيلية بها إصابات ولا تحمل تحقيق شخصية.
 
تلقى اللواء عاطف مهران  مدير أمن الإسماعيلية  إخطارا من العميد عادل صيام مأمور قسم ثان الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة ملقاة على طريق الإسماعيلية بورسعيد بمنطة الكيلو 11 دائرة القسم.
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان البلاغ، حيث تم العثور على الفتاة ملقاة على جانب الطريق وبها إصابات ولا تحمل أى تحقيق شخصية.
 
توصلت تحريات المقدم إيهاب صالح رئيس مباحث إلى الوصول إلى شخصية الفتاة، حيث تبين إنها تدعى "ي.ل.ح"19 سنة مقيمة الكيلو 13 دائرة مركز القنطرة غرب.
 
تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الإسماعيلية العام وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى قررت انتداب الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة.
 

جثة فتاة

طريق الاسماعيلية بورسعيد

الطب الشرعى

طريق الاسماعيلية

أخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة