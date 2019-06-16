"بها إصابات".. العثور على جثة فتاة ملقاة على طريق الإسماعيلية بورسعيد

الإسماعيلية - صبرى غانم

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة فتاة ملقاة على طريق الإسماعيلية بورسعيد بمنطقة الكيلو 11 دائرة قسم ثان الإسماعيلية بها إصابات ولا تحمل تحقيق شخصية.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد عادل صيام مأمور قسم ثان الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة ملقاة على طريق الإسماعيلية بورسعيد بمنطة الكيلو 11 دائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان البلاغ، حيث تم العثور على الفتاة ملقاة على جانب الطريق وبها إصابات ولا تحمل أى تحقيق شخصية.

توصلت تحريات المقدم إيهاب صالح رئيس مباحث إلى الوصول إلى شخصية الفتاة، حيث تبين إنها تدعى "ي.ل.ح"19 سنة مقيمة الكيلو 13 دائرة مركز القنطرة غرب.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الإسماعيلية العام وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى قررت انتداب الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة.