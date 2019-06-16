بعد تغريم شركة محمول.. ما حقوق مستخدمى الموبايل فى مصر؟

كتبت هبة السيد

غرمت منذ أيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إحدى شركات المحمول بسبب انقطاع خدمات الاتصالات قبيل عيد الفطر، وهو ما يطرح التساؤل عن حقوق مستخدمى الموبايل فى مصر التى يجب الالتزام بها، ونعدد فى التقرير التالى أبرز تلك الحقوق:

1- الحق فى الحصول على خدمة جيدة طبقاً لضوابط الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وطبقاً للمعايير العالمية.

2- الحق فى اختيار نوعية الخدمة المقدمة واختيار مقدمها.

3- الحق فى بيئة صحية طبقاً للضوابط والمعايير الصحية العالمية.

4- الحق فى الحصول بكل شفافية على بيانات واضحة للخدمة سواء شروط، أسعار، مستويات جودة الخدمة، ولا يتم تغييرها إلا بعد إخطار المستخدم.

5- الحق فى الحماية من الممارسات الضارة للمشغل مثل نشر بيانات أو إعلانات أو عروض مضللة.

6- الحق فى التعويض فى حالة حدوث أعطال، وعدم الاستفادة من الخدمة (انقطاع أو سوء الخدمة) مع مراعاة شروط التعاقد.

7- الحق فى السرية والخصوصية.

8- الحق فى الرجوع إلى خدمة عملاء الشركة مقدمة الخدمة فى حالة وجود استفسار أو شكوى والعمل على حلها.

9- الحق فى اللجوء إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى حالة عدم حل الشكوى مع الشركة مقدمة الخدمة.

10- الحق فى التوعية الفنية بأنواع الخدمات والإعلان عن أرقام الطوارئ والشكاوى.

11- الحق فى الحصول على نسخة من التعاقد الذى ينظم العلاقة بين المستخدم ومقدم الخدمة.

12- الحق فى إنهاء الخدمة فى أى وقت (مع مراعاة شروط التعاقد).

13- الحق فى الحصول على فواتير دقيقة وواضحة شهرية والحق فى طلب فاتورة مفصلة بتكلفة رمزية أو فاتورة إلكترونية مجانية.

14- حق سكان المجمعات النائية فى الحصول على الاحتياجات الأساسية لإجراء اتصالات من خلال الدعم الذى يقدمه صندوق الخدمة الناشئة.

15- حق ذوى الإعاقة فى الحصول على خدمات مناسبة.

ويتولى جهاز تنظيم الاتصالات، ضمان حصول مستخدمى الاتصالات على أنسب الأسعار وأجود خدمة من خلال مشغلى الخدمات، والعمل على تحسين الخدمات لمواكبة أحدث وسائل التكنولوجيا والتطور الهائل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.