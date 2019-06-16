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بطريرك الكاثوليك يترأس قداس عيد العنصرة بمصر الجديدة.. صور

الأحد، 16 يونيو 2019 12:30 م
بطريرك الكاثوليك يترأس قداس عيد العنصرة بمصر الجديدة.. صور قداس عيد العنصرة بمصر الجديدة
كتبت سارة علام

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ترأس اليوم، الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، القداس الإلهى الاحتفالى بكنيسة قلب يسوع للأقباط الكاثوليك بمصر الجديدة، وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد العنصرة بنفس الكنيسة .

شمل اليوم الاحتفالى صلاة القداس الإلهى، وقال البطريرك للشباب خلال كلمته بالقداس: " أنتم أحباء ليسوع، واظبوا على قراءة الكتاب المقدس فهو يساعدنا أن نكون صورة للمسيح و فيكم مستقبل للكنيسة"، وذلك بالإضافة إلى شرح لعيد العنصرة، والاستماع إلى الألحان من خورس الكنيسة والعديد من الترانيم الروحية من كورال الكنيسة.

عيد العنصرة هو إشارة البدء لتجهيز رسل المسيح الاثنا عشر للانطلاق فى التبشير برسالته فى أرجاء المعمورة، إذ اختص كل منهم بالتبشير فى اقليم معين.

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عيد العنصرة

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الكنيسه الكاثوليكيه

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