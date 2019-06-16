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بروتوكول تعاون بين الحجر الزراعى وهيئة سلامة الغذاء لجودة الصادرات الزراعية

الأحد، 16 يونيو 2019 05:32 م
بروتوكول تعاون بين الحجر الزراعى وهيئة سلامة الغذاء لجودة الصادرات الزراعية محاصيل زراعية - أرشيفية
كتب عز النوبى

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وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بروتوكول تعاون مشترك بين الادارة المركزية للحجر الزراعى والهيئة القومية لسلامة الغذاء ، بحضور  الدكتور  حسين منصور ، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ،  والدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، والدكتورة منى محرز ،  نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة  ،والدكتور محمد سليمان ، رئيس مركز البحوث الزراعية ، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ، والدكتور رجب عبسي ، رئيس قطاع الهيئات والمشرف على مكتب الوزير وقيادات وزارة الزراعة وهيئة سلامة الغذاء.

جاء ذلك فى إطار حرص الوزارة على سلامة الغذاء سواء للمستهلك المحلى أو للتصدير وأن  توجه الدولة نحو النهوض بالاقتصاد المصري والحفاظ علي صحة وسلامة الغذاء بالصورة التي تنعكس علي صحة الإنسان وكذلك حماية الثروة الزراعية المصرية بما يضمن الحفاظ علي الأمن والأمان الغذائي وجودة الصادرات الزراعية المصرية، لافتا الي أن ذلك الأمر أيضا يساهم في زيادة حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية، وتعزيز انسياب حركة تلك الصادرات إلي كافة دول العالم.

كما يهدف  البروتوكول  الي إنهاء كافة الإجراءات في أقل مدى زمني ممكن طبقاً لإختصاص أطراف البروتوكول وأهدافها وتذليل المعوقات الفنية علي التجارة أمام حركة التجارة الدولية بالقدر الذي يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من الجهات القائمة بالرقابة علي حركة الصادرات المصرية والواردات إلي مصر.

ومن خلال البرتوكول سيتم وضع الإطار العام لتنظيم العلاقة بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعي فيما يتعلق بتيسير وتنظيم آليات وإجراءات العمل على المواد الخاضعة للعرض المشترك بينهما تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (412) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ومن جهته قال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن  الهيئة تختص بصحة وسلامة الغذاء في التشريعات ذات الصلة وفقا لما جاء بالقانون رقم (1) لسنه 2017 ويعتبر دستور الأغذية العالميCodex) ) مرجعية أساسية لها في ذلك.

وأضاف منصور أن وزارة الزراعة تدعم سلامة الغذاء من المزرعة حتى المائدة وانه لن تكون هناك سلامة للغذاء دون دعم وزارة الزراعة والتي نعتمد أيضا على معاملها حيث تعمل وفقا للمعايير الدولية والتي تضم مجموعة كبيرة من خيرة الباحثين

وقال الدكتور أحمد العطار ،  رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي، أن  الحجر الزراعي سيختص بالصحة النباتية وتنفيذ كافة تدابيرها بهدف حماية الثروة النباتية للبلاد وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية الخاصة بالدول المستوردة وتعتبر القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الحجر الزراعي والإتفاقية الدولية لوقاية النباتات IPPC والمعايير الدولية للصحة النباتية ISPMs مرجعية أساسية لها في ذلك.

ووفقا للبروتوكول سيكون للطرفين ممارسة كافة صلاحياتهما فيما يخص الصادرات والواردات للمواد الخاضعة للعرض المشترك ومهام عملهما فنياً ومالياً وإدارياً بصورة مستقلة.

 

 

 

 


سلامة الغذاء

الصحة النباتية

الحجر الزراعى

الصادرات الزراعية

الحاصلات الزراعية

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