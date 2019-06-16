بروتوكول بين لجنة الضرائب باتحاد الصناعات والاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين

كتب إسلام سعيد

وقع محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الضرائب والجمارك والدكتور ممدوح الرفاعى رئيس الاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين بروتوكول تعاون، وذلك انطلاقاً من كونهما شريكان أساسيان فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية العربية والأفريقية والتزامهما وسعيهما الجادين لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى ولتأكيد أواصر التعاون بين الدول العربية.

ويهدف البروتوكول، بحسب بيان لاتحاد الصناعات، إلى الترويج للمنتجات العربية بكافة الدول العربية والأجنبية وتسهيل التجارة البينية وتحقيق أكبر قدر من التكامل العربى والاستفادة المشتركة، والعمل على استخراج شهادة المنشأ إلكترونياً لتسهيل التجارة بين الدول العربية، حيث تتضمن بنوده تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات والخدمات وإعداد الدراسات والأبحاث، والعمل على فتح الأسواق فى الدول العربية سواء للتصدير أو للاستيراد، ولا سيما للشركات والصناعية الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على تحسين أدائها من خلال إقامة ندوات وورش عمل وتدريبات بهدف تطوير الكوادر البشرية.

كما يتم بموجب هذا البروتوكول، عقد لقاء الطرفان فى كافة المناسبات التى ينظمها أى منهما والتى تتناول الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة تلك التى تؤدى إلى زيادة التبادل التجارى العربى وسلامة تطبيق القانون الجمركى وفتح الأسواق أمام المصنعين ورجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين، وخاصة فى ضوء قيام الاتحاد العربى بنقل ما يمتلكه من خبرات عملية ودراسات فى مجال تنمية وتطوير المنافذ الجمركية ومنها تطبيق نظام النافذة الواحدة والنظام الإلكتروني.

بدوره، أكد محمد البهى على دور اتحاد الصناعات المصرية فى تمثيل مصالح المنشآت الصناعية المصرية والتى تتضمن تعزيز التعاون والتحالفات مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المؤثرة وذات الصلة لتحقيق تعزيز التنمية الاقتصادية للقطاع والدولة، مشيراً إلى أهمية التعاون العربى فى مجال تنشيط التجارة البينية العربية والعمل على بذل أقصى الجهود فى سبيل تذليل الصعوبات وتخطى كافة العقبات التى تعيق نمو وازدهار التبادل التجارى العربى بما يليق بموارد تلك الدول وإمكانياتها وترابط شعوبها.

وبدوره، قال ممدوح الرفاعي، إن أهم أهداف الاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين والتى أُسس من أجلها هو رفع كفاءة المخلصين الجمركيين فى الوطن العربى ودعم مسيرة العمل العربى المشترك وتشييد جسور التعاون بين الاتحادات والمنظمات العربية والدولية لضمان انسياب حركة التجارة البينية العربية والأفريقية والدولية والمساهمة فى مكافحة الغش التجارى والحد من عمليات التهريب الجمركى وتذليل العقبات أمام الاستثمار فى الوطن العربى والأفريقي.

هذا وقد قام كل من اتحاد الصناعات المصرية والإتحاد العربى للمخلصين الجمركيين بتكليف مسئول اتصال ممثلاً له للمتابعة وتحقيق التواصل الدائم والمستمر بين الطرفين.

ويشار إلى أنه كان قد تم لقاء بين الطرفين فى شهر فبراير 2019 حضره قيادات من وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة ولفيف من رؤساء ومديرى الغرف الصناعية.

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين هو هيئة عربية يعمل فى نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية بقرار رقم 1737/د104 بتاريخ 25/5/2017، وظهرت فكرة إنشائه بعد الموافقة العربية على إقامة سوق عربى مشترك والاتفاق على تذليل الصعوبات والمعوقات أمام التجارة البينية ليضم كافة منظمات ومؤسسات وشركات التخليص الجمركى فى الوطن العربى.

وذلك لتتمكن المؤسسات والشركات من العمل تحت مظلة قانونية وكيان رسمى معترف به عربياً ومن أجل تحقيق الحماية لكل من المستثمر العربى والمستهلك العربى وتوعيته بحقوقه التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 248/39 بتاريخ 9 ابريل 1985 لضمان الالتزام بها فى كافة أقطار الوطن العربي.