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برتوكول تعاون لمساعدة المتعثرين من أصحاب المنشآت الفردية لسداد التأمينات

الأحد، 16 يونيو 2019 03:37 م
برتوكول تعاون لمساعدة المتعثرين من أصحاب المنشآت الفردية لسداد التأمينات مواطنون خلال صرف المعاشات
كتب مدحت وهبة

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توقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، غدا الإثنين بروتوكول تعاون مع مؤسسة  مصر الخير بمقر الوزارة  بالعجوزة،  لمساعدة المتعثرين فى سداد التأمينات الخاصة بهم، خاصة  العمالة غير المنتظمة  أو أصحاب المنشآت الفردية  متناهية الصغر وتعثرو فى سداد التأمينات،  بحضور  سامى عبد الهادى، صندوق التامينات للعاملين بالقطاع العام  والخاص  ، و محسن محجوب ، أمين صندوق مؤسسة مصر الخير ،وذلك  تحت رعاية وزارة  التضامن الاجتماعى.
 
وسبق وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي ، إنها شكلت لجنة وزارية لدراسة ملف الغارمين والغارمات بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ،  وأنه سيتم تصميم برنامج لحماية ورعاية وتنمية الغارمات المفرج عنهم  وأن اللجنة المشكلة ستضع آلية حماية وتنمية للغارمات تضمن عدم العودة للاستدانة من جديد وإجراء تدخلات اجتماعية واقتصادية وإتاحة فرص الحصول على القروض الحسنة التي تقدمها الوزارة من خلال بنك ناصر الاجتماعي ومشروعات التمويل متناهية الصغر ، وتضم هذه اللجنة الوزارية ممثلين من الوزارات والجهات المعنية بقضايا الغارمات، كما سيدعى لها أعضاء مجلس النواب والجمعيات الأهلية من ذوي الخبرة والمهتمين لوضع تصور لحل مستديم لهذه المشكلة المجتمعية.
 
 
 
 

التضامن

مصر الخير

المتعثرين من أصحاب المنشآت الفردية

سداد التأمينات

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