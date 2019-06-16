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بدء زراعة 24 ألف فدان فول سوداني بالوادى الجديد

الأحد، 16 يونيو 2019 01:56 م
بدء زراعة 24 ألف فدان فول سوداني بالوادى الجديد فول سودانى
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن الدكتور مجد المرسى، مدير عام الزراعة بالوادى الجديد، أن المحافظة تعمل حاليا على زيادة المساحات من المحاصيل الغذائية الزيتية، خاصة مع زيادة الطلب عليها فى الخارج مع ارتفاع قيمتها التصديرية.

وقال المرسى، إن المحافظة نجحت هذا العام فى زراعة 24 ألف فدان من محصول الفول السودانى عالى الجودة، مضيفا أن أغلب المساحات المنزرعة توجد بمنطقة شرق العوينات والفرافرة بالشركات الاستثمارية ومناطق الاستصلاح الحديث.

وأشار إلى أن محصول الفول السودانى من محاصيل الزيوت الصيفية الرئيسية التى تنجح زراعتها فى الأراضى الجديدة، والتى غالبا ما تكون أراضى رملية أو صفراء ويحقق إنتاجية عالية فى الوادى الجديد، وله عائد اقتصادى كبير بخلاف المحاصيل الأخرى.

وأكد المرسى أن المديرية وضعت خطة مكثفة خلال الفترة الماضية للعمل على نجاح زراعة الفول السودانى وزيادة المساحات المنزرعة منه، عن طريق التوسع فى الحقول الإرشادية وعقد الندوات المتخصصة للمزارعين وإقناعهم بضرورة التخلى عن الزراعات التقليدية المستهلكة للمياه وتقديم التوصيات والإرشادات الفنية وتحفيزهم على الزراعة.

 

 


الوادى الجديد

زراعة الوادى الجديد

الفول السوداني

شرق العوينات

مزارع الوادى الجديد

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