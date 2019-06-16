سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 05:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

بدء اختبارات التصفية الأولية لمسابقة الإيفاد فى شهر رمضان 1441

الأحد، 16 يونيو 2019 05:25 م
بدء اختبارات التصفية الأولية لمسابقة الإيفاد فى شهر رمضان 1441 أئمة وزارة الاوقاف - أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ وزارة الأوقاف، اختبارات التصفية الأولية الشفوية لمسابقة الإيفاد فى شهر رمضان 1441هـ/ 2020م للأئمة ، بجميع المديريات الإقليمية اعتبارا من: الأحد 23 / 6 / 2019، ولمدة أسبوع كحد أقصى، تمهيداً لعقد اختبارات التصفية النهائية بمرحلتيها التحريرية والشفوية للأئمة الحاصلين على 70% فأكثر من الدرجة الكلية بالتصفية الأولية.
 
من جانبها ألزمت وزارة الأوقاف، جميع المتسابقين التأكد من استيفاء جميع شروط المسابقة التى سبق الإعلان عنها، علما بأنه سيتم استبعاد غير المستوفين لشروط المسابقة متى ثبت ذلك فى أى مرحلة من مراحلها، مع ملاحظة أن المتقدمين للمسابقة من الديوان العام ستجرى اختباراتهم الأولية بمديرية أوقاف القاهرة.
 

وزاره الاوقاف

مديرية أوقاف القاهرة

إيفاد شهر رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على حقيقة غلق وزارة الأوقاف لـ20 ألف مسجد جديد

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:54 ص

ننشر تفاصيل استعراض وزارة الأوقاف خطتها لتعزيز التوجة المصرى نحو افريقيا

الإثنين، 10 يونيو 2019 08:45 م

وزارة الأوقاف: حصر دقيق للوقف وتحقق أعلى عائد شهرى تجاوز 229 مليون جنيه

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:35 م

وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يتفقد ساحات صلاة العيد فجرا

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:06 ص

وزير الأوقاف فى احتفال ليلة القدر: مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان

الأحد، 02 يونيو 2019 01:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة