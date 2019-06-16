بدء اختبارات التصفية الأولية لمسابقة الإيفاد فى شهر رمضان 1441

تبدأ وزارة الأوقاف، اختبارات التصفية الأولية الشفوية لمسابقة الإيفاد فى شهر رمضان 1441هـ/ 2020م للأئمة ، بجميع المديريات الإقليمية اعتبارا من: الأحد 23 / 6 / 2019، ولمدة أسبوع كحد أقصى، تمهيداً لعقد اختبارات التصفية النهائية بمرحلتيها التحريرية والشفوية للأئمة الحاصلين على 70% فأكثر من الدرجة الكلية بالتصفية الأولية.

من جانبها ألزمت وزارة الأوقاف، جميع المتسابقين التأكد من استيفاء جميع شروط المسابقة التى سبق الإعلان عنها، علما بأنه سيتم استبعاد غير المستوفين لشروط المسابقة متى ثبت ذلك فى أى مرحلة من مراحلها، مع ملاحظة أن المتقدمين للمسابقة من الديوان العام ستجرى اختباراتهم الأولية بمديرية أوقاف القاهرة.