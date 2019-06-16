بتر إصبع طفلة حديثة الولادة فى مستشفى بالسعودية.. والممرضة: كانت ترضع إصبعها

كتب بلال رمضان

شهدت إحدى المستشفيات فى منطقة عسير، بالمملكة العربية السعودية، واقعة غريبة، بعدما فوجئ مواطن سعودى ببتر إصبع ابنته حديثة الولادة التى أدخلها المستشفى من أجل تطعيمها، وتمثلت الصدمة فى تبرير الموقف بأن الطفلة كانت "ترضع" إصبعها.

بداية الواقعة، ذكرها المواطن السعودى عبد الرحمن بن أحمد خميسى، حسبما نقل موقع سبق السعودى، إذ يقول: دهم الطلق زوجتى لأقوم بإيصالها لمستشفى أحد رفيدة التابع لصحة عسير بتاريخ 1 /10 /1440هـ وولدت فى اليوم نفسه وتم إخراجها وطفلتى دون تطعيم بحجة عدم وجود تطعيم فى إجازة العيد وطلبوا منى المراجعة فى وقت آخر وعدت لهم يوم الأربعاء 9/ 10 / 1440 لتطعيمها ليُجرى لها تحليل ويتبين أن لديها صفارًا بنسبة 16 ما استدعى تنويمها بناء على رأى الطبيب المعالج.

ويشير عبد الرحمن الخميسى إلى أن الطبيب قال له بأن الحالة سيتم تنويمها إلى يوم الأحد وجرى ذلك لأتفاجأ باتصال الممرضة عند الساعة 12 من ظهر يوم الجمعة 11 /10 / 1440 تطلب منى الحضور لاستلام ابنتى التى كانت فى حالة بكاء مستمر.

وتابع عبد الرحمن الخميسى: وعند وصولنا للمنزل تفاجأنا بضماد على أحد أصابعها ليتبين لنا أن إصبعها "الإبهام الأيسر" مبتور لأعود للمستشفى وأقوم بإبلاغ المدير المناوب الذى فتح تحقيقا مع الممرضات لتؤكد إحداهن أن المولودة كانت ترضع إصبعها ما أدى لقطعها.

وذكر عبد الرحمن الخميسى أنه تقدم بشكوى لوزارة الصحة برقم 1029532 وتم إفادته بأنه سيتم التواصل معه خلال 24 ساعة إلا أنه لم يتم ذلك وما زالت ابنتى فى حالة بكاء متواصل وتعانى نزفًا بين الفينة والأخرى إلى جانب تورم يدها، لافتا إلى أنه راجع المستشفى مساء أمس فطلب منه الحضور غدًا لعدم وجود طبيب مختص.

وفى هذا السياق، قال المتحدث الرسمى باسم صحة عسير عبد العزيز آل شايع حسبما نقلت "سبق"، إن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيرى، ووجه بتشكيل لجنة مختصة للتحقيق فى القضية وبشكل عاجل جدًا والتحفظ على الملف الطبى للحالة، وتأجيل سفر جميع من تعاملوا مع الحالة، والرفع له شخصيًا بنتائج التحقيق وبشكل عاجل جدًا، ليتم استكمال الإجراءات النظامية على ضوء النتائج، مؤكدا على أنه فى حال ثبت وجود أى تقصير فإن صحة المنطقة لن تتساهل إطلاقًا فى تطبيق الأنظمة بكل حزم.