بالقانون.. متى تكون الزوجة "ناشز" وكيف تعترض على بيت الطاعة

كتب أحمد الجعفرى

تحدث العديد من الخلافات بين الأزواج، ويلجأ البعض لاستخدام حقه الذى كفله القانون له، ومن بينها دعوة النشوز التى يرفعها الزوج على الزوجة.

يقول علاء محمد، المحامى والخبير القانونى، إن الحكم بنشوز الزوجة وحرمانها من النفقة وفق قانون الأحوال الشخصية، يكون فى عدة حالات من بينها الامتناع دون مبرر عن طاعة زوجها، وفق للمادة رقم 6 من قانون الأحوال الشخصية.

وتابع "محمد" أن الزوجة إذا لم تعترض على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، أو لم تقيم دعوى طلاق أو خلع، فيصبح حكم النشوز سارى ضدها.

ويقول "محمد"، أنه إذا أثبتت الزوجة أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد كل البعد عن الآدمية، أو أنه مشتركا مع أم الزوج أو شقيق الزوج، فلها الاعتراض على ذلك وتقدم شهود ليشهدوا معها ويسقط حكم النشوز.