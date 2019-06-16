سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 09:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين بـأسيوط

الأحد، 16 يونيو 2019 08:51 م
بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين بـأسيوط حادث تصادم -ارشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخصان مصرعهما بينما أصيب ثالث بإصابات خطيرة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بدائرة مركز شرطة أسيوط وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعى.
 
كانت مديرية أمن أسيوط قد تلقت إخطارا من مامور مركز شرطة اسيوط يفيد بوقوع حادث تصام بين سيارتين ملاكى بدائرة مركز شرطة أسيوط  ووقوع وفيات ومصابين.
 
وبالإنتقال والإسعاف وقوة من ضباط مباحث المركز وبالفحص والمعاينة تبين صحة الواقعة ونجم عن الحادث مصرع"احمد ربيع منصور-23 عاما" و"خالد محمد سيد ابوزيد-22 عاما "واصابة"احمد اسامه مصطفى عبدالرحيم-24عاما" غيوبة تامه مع نزيف بالمخ وكدمات بالجسم تم نقل المصاب والجثث والتحفظ عليهم بمشرحة مستشفى أسيوط الجامعي.
 
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث عن الطريق وتسير حركة المرور وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

اسيوط

اخبار اسيوط

اخبار المحافظات

حوادث اسيوط

حوادث الطريق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة