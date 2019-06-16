بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين بـأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

لقى شخصان مصرعهما بينما أصيب ثالث بإصابات خطيرة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بدائرة مركز شرطة أسيوط وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

كانت مديرية أمن أسيوط قد تلقت إخطارا من مامور مركز شرطة اسيوط يفيد بوقوع حادث تصام بين سيارتين ملاكى بدائرة مركز شرطة أسيوط ووقوع وفيات ومصابين.

وبالإنتقال والإسعاف وقوة من ضباط مباحث المركز وبالفحص والمعاينة تبين صحة الواقعة ونجم عن الحادث مصرع"احمد ربيع منصور-23 عاما" و"خالد محمد سيد ابوزيد-22 عاما "واصابة"احمد اسامه مصطفى عبدالرحيم-24عاما" غيوبة تامه مع نزيف بالمخ وكدمات بالجسم تم نقل المصاب والجثث والتحفظ عليهم بمشرحة مستشفى أسيوط الجامعي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث عن الطريق وتسير حركة المرور وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.