بالأرقام.. ننشر نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح - جمال حراجى

انتهت عملية فرز الأصوات في انتخابات الغرفة التجارية فى الإسماعيلية، والتى خاضها 18 مرشحًا، لاختيار 7 أعضاء لمجلس إدارة الغرفة، من خلال لجنة وحيدة بمقر الغرفة وبلغ عدد الذين لهم حق التصويت 8638 تاجرًا.

أسفرت انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية عن فوز جلال محمد طاهر (جلال الطاهر) بـ655 صوتا، وأسامة أحمد سيد محمد عبد العال (أسامة العدوي)، بـ 570 صوتا، وإبراهيم محمود السيد إبراهيم (ابراهيم خميرة) بـ 553 صوتا، وخالد حسين على أحمد الجداوى (خالد الجداوى)، بـ 543 صوتا، والسيد محمد محمد الكرسلى (السيد الكرسلي)، بـ 532 صوتا، وسعيد محمد محمد عبدالله شعيب (سعيد شعيب)، بـ 499 صوتا، ووائل كمال عبد العزيز ابراهيم (وائل اديداس)، بـ 497 صوتا.

وبلغ إجمالى من لهم حق التصويت 8634، منهم 7647 للأفراد و987 للشركات من خلال 3 قوائم هم "المستقبل و الإصلاح و الأمل".

وأسفرت الانتخابات عن فوز 5 من قائمة المستقبل وهم جلال الطاهر وسيد الكرسلى وأسامة العدوى وسعيد محمد شعيب ووائل أديداس، وإثنين من قائمة الإصلاح، وهم خالد الجداوي وإبراهيم خميرة.

وأدى 1180 ناخب بأصواتهم من إجمالي 8638 من لهم حق التصويت، وجاءت الأصوات الباطلة 87، فيما جاءت الأصوات الصحيحة 1045.