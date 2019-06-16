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انتشار بكتيريا السالمونيلا فى 41 ولاية أمريكية بأعراض إسهال وحمى

الأحد، 16 يونيو 2019 12:02 م
انتشار بكتيريا السالمونيلا فى 41 ولاية أمريكية بأعراض إسهال وحمى بكتيريا السلامونيلا وانتقالها من الدجاج
أ ش أ

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ذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية بالولايات المتحدة، أن سالمونيلا الدجاج انتشرت في 41 ولاية خلال الشهر الماضي، والسبب في ذلك هو الدجاج والبط الحي الذي يربى في الأفنية الخلفية للمنازل.

وأوضحت صحيفة (نيويورك ديلي نيوز) على الإنترنت، أن 40 شخصا تلقوا العلاج حتى الآن في المستشفيات مع الإبلاغ عن قرابة 300 حالة إصابة، وأبلغ معظم المصابين عن ملامسة الكتاكيت أو البط، وكان حوالي ثلث المرضى ممن تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وهي مجموعة معرضة بشكل خاص لخطر الإصابة بمضاعفات أو بحاجة إلى دخول المستشفى، في حين أن معظم الناس يتعافون في غضون أيام.

ومن المحتمل أن تسبب العدوى البكتيرية  الإسهال والحمى وتشنجات المعدة، وكشفت المؤشرات المبكرة عن أن بعض الإصابات كانت مقاومة للمضادات الحيوية الشائعة، مما يجعل علاجها بسرعة أكثر صعوبة.

وأشارت إلى أن الفراخ الحية يمكن أن تحمل جرثومة السالمونيلا في ريشها وأقدامها ومخلفاتها، ويجب على الأشخاص الذين يتعاملون مع الكتاكيت والبط الصغير أن يغسلوا أيديهم جيدا بعد لمسها أو الأشياء الموجودة في بيئتهم.

 


السالمونيلا

الدجاج

مقاومة المضادات الحيوية

بكتيريا السلامونيلا

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