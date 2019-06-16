اليمن: نثمن دعم فرنسا للحكومة الشرعية

إيمان حنا

ثمنت الحكومة اليمنية على لسان وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الدكتور منصور بجاش، اليوم، مساهمة فرنسا فى دعم الحكومة اليمنية والعملية السياسية ومساهماتها الفاعلة فى جهود الإغاثة فى اليمن، مؤكداً اهتمام الحكومة اليمنية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، بحسب "سبأ".

جاء ذلك خلال لقاء المسئول اليمنى مع السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تستو، والذى تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.

وجدد وكيل وزارة الخارجية التزام الحكومة بإحلال السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2216 ، مشيراً الى ان المليشيا الحوثية الانقلابية لا تزال تختلق الأعذار والعراقيل للتهرب والتحايل على تنفيذ اتفاق ستوكهولم..مطالباً المجتمع الدولي بممارسة مزيداً من الضغط على المليشيا لتنفيذ الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة.

من جانبه أكد السفير الفرنسي، حرص بلاده على دعم الحكومة اليمنية ودعم السلام والاستقرار، مشيراً الى متابعة فرنسا عن قرب لتطورات الأوضاع في اليمن، خاصة فيما يتصل بتنفيذ اتفاق ستوكهولم.