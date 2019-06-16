اليابان تطلب من مونغوليا المساعدة فى حل قضية مواطنيها المختطفين بكوريا الشمالية

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طلب وزير الخارجية الياباني تارو كونو، اليوم،الأحد، من نظيره المونغولي دامدين تسوغتباتار المساعدة في حل قضية المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن وزير الخارجية الياباني ونظيره المونغولى قد أجريا محادثات في العاصمة أولان باتور، مشيرة إلى أن تارو كونو يعد أول وزير خارجية ياباني يزور مونغوليا منذ 9 سنوات.

وقال الوزير الخارجية الياباني "إن بلاده ترغب في عقد قمة مع كوريا الشمالية وليس لديها شروط مسبقة لذلك".. وقد اتفق الوزيران على أهمية التنفيذ الكامل لعقوبات مجلس الأمن الدولي لكي تتخلى بيونج يانج عن برامجها النووية والصاروخية.

وأضاف أن اليابان ستواصل الوقوف إلى جانب شعب مونغوليا، معربا عن أمله في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

يذكر أن اليابان تتهم كوريا الشمالية باختطاف 13 من مواطنيها خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وتجنيدهم من أجل التجسس لصالحها.