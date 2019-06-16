"النيل شال عنا كتير"..مشروع تخرج لطلاب إعلام لحماية النهر من التلوث

تحت شعار "النيل شال عنا كتير"، أطلق مجموعة من طلبة كلية الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة حملة بعنوان "حرس النيل" كمشروع تخرج لهم.

وتهدف الحملة إلى تشجيع المصريين على الحفاظ على مياه النيل من التلوث، وتوعيتهم بمخاطر إلقاء القمامة فى النيل، مثل الإصابة بأمراض الفشل الكلوى و التسمم.

ودشنت الحملة صفحتين لها على موقعى التواصل الاجتماعى "فيسبوك" و"إنستجرام" للتفاعل مع المواطنين،وتدعم الحملة مبادرة "Very Nile" لتشجيع المواطنين على التطوع معها لتنظيف النيل.

كان طلاب الجامعة أطلقوا عددٍ من مشاريع التخرج الناجحة، منها "حملة تطوير محطة مصر" و التى تم تنفيذها على أرض الواقع.