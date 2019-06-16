النيابة تطلب التقرير الطبى والتحريات حول انتحار شاب بمنطقة أبو النمرس

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تقرير مفتش الصحة الذى وقع الكشف الطبى على شاب انتحر نتيجة مروره بأزمة نفسية، بتناول مادة سامة لمروره بأزمة نفسية، وتحريات المباحث حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا يفيد نقل شاب إلى المستشفى، مصابا بحالة إعياء، وفارق الحياة نتيجة تدهور حالته الصحية.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب تناول مادة سامة، مما أسفر عن مفارقته الحياة، لمروره بأزمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.