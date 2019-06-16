النقل العام تطرح اشتراكات على خطوط بطولة أمم أفريقيا بـ75 جنيها

كتب ــ سيد الخلفاوى

طرحت هيئة النقل العام بالقاهرة، برئاسة اللواء رزق على، اشتراكات على خطوطها الجديدة التى خصصتها لنقل جماهير بطولة أمم أفريقيا، التى تنطلق بعد أيام، وتربط أماكن إقامة المباريات بالقاهرة الكبرى.

وأعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة عن قيمة الاشتراك الجديد، ليكون بـ75 جنيها بدلا من 190 جنيها ويسمح لحامله بركوب جميع خطوط الهيئة الخاصة بالبطولة طوال فترة إقامة البطولة فى مصر، ويحصل الراكب على الاشتراك من منافذ البيع التى خصصتها الهيئة.

وأكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة خصصت خطوطا جديدة لخدمة البطولة تربط كل ميادين العاصمة باستاد القاهرة واستادات إقامة المباريات، وسيتم مضاعفة عدد السيارات على هذه الخطوط حسب الحاجة، مشيرا إلى أن هناك تجهيزات خاصة بالبطولة.