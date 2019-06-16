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المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار بالهيروين المخدر فى المرج

الأحد، 16 يونيو 2019 03:19 م
المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار بالهيروين المخدر فى المرج هيروين - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت الدائرة 7 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة فى العباسية بالسجن 6 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة فى منطقة المرج.

 

وردت معلومات إلى مباحث قسم شرطة المرج بقيام مصطفي.ع بحيازة كمية كبيرة من مسحوق الهيروين المخدر، واتخاذه من منطقة المرج مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى وترويجه تجارته غير المشروعه على متعاطى المواد المخدرة.

 

وكشفت التحريات على صحة المعلومات، وعقب تقنين الاجراءات وباعداد الاكمنة اللازمة امكن ضبط المتهم وبحوزته 23 لفافة تحتوى مخدر الهيروين، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق التى امرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات وإحالته إلى محكمة الجنايات.

 

وأضافت التحريات، انه نفاذا للإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم بعد الانتقال إلى مكان تواجده وتمكن من ضبطه وبحوزته كيس بلاستكى حوى لفافات لجوهر الهيروين المخدر، وبتفتيشه عير معه على هاتف محمول ومبلغ مالي.

 

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار وأن المبلغ المالى حصيلة تجارته فى المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

 


تجارة المخدرات

حبس عاطل

قسم المرج

هيروين

محكمة شمال القاهرة

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