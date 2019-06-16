المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة "مُسن" فى السلام

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلان بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بسرقة مبالغ مالية من رجل مسن فى منطقة السلام.

وأسندت النيابة للمتهم صابر.س 28 عاطلا، وإبراهيم 30 عاملا، تهمة سرقة مبلغ 1500 جنيه، من المجنى عليه محمد.ع ، على النحو المبين بالتحقيقات، بالإكراه تحت تهديد السلاح، بالطريق العام، بعد أن أوقفاه أثناء عودته من عمله إلى منزله، وتعدى عليه بسلاح أبيض، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالى.

كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة حيازة سلاح أبيض، يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بدون تصريح.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة السلام، بلاغا من محمد.ع 53 سنه موظف على المعاش، يفيد فيه بسرقته، وادلي بأوصاف المتهمين، وبعمل التحريات والبحث تم التوصل للمتهمين، وإلقاء القبض عليهم واعترف المتهمين بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتمت احالتهما النيابة العامة، التى إحالتهم لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم بتهمة الشروع فى القتل والسرقه بالإكراه، والتى أصدرت حكمها عليهما بالسجن المشدد 10 سنوات.