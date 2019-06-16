"المركزى للتعبئة والإحصاء" يعقد اجتماعا لوضع استراتيجية لتطوير الإحصاءات

يعقد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، الاجتماع الأول للجنة العليا لوضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات، وذلك بمقر الجهاز بحضور عدد من ممثلى الجهاز ووزارة التخطيط.

من المقرر أن يتناول الاجتماع التعريف بالإستراتيجية ومراحل تصميمها، علاوة على أسلوب ومنهجية العمل بها.

كما يناقش الاجتماع، خارطة الطريق بالإستراتيجية وتشكيل الهيكل الإدارى لها، سواء اللجنة الوزارية أو الفنية بها، ومن المقرر أيضا، وفقا لجدول أعمال اللجنة، أن يُعلن خلال الاجتماع موعد الانطلاق الرسمى للاستراتيجية.