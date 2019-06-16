سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 06:34 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"المركزى للتعبئة والإحصاء" يعقد اجتماعا لوضع استراتيجية لتطوير الإحصاءات

الأحد، 16 يونيو 2019 06:00 ص
"المركزى للتعبئة والإحصاء" يعقد اجتماعا لوضع استراتيجية لتطوير الإحصاءات اللواء خيرت بركات
كتبت- هبة حسام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعقد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، الاجتماع الأول للجنة العليا لوضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات، وذلك بمقر الجهاز بحضور عدد من ممثلى الجهاز ووزارة التخطيط.

من المقرر أن يتناول الاجتماع التعريف بالإستراتيجية ومراحل تصميمها، علاوة على أسلوب ومنهجية العمل بها.

كما يناقش الاجتماع، خارطة الطريق بالإستراتيجية وتشكيل الهيكل الإدارى لها، سواء اللجنة الوزارية أو الفنية بها، ومن المقرر أيضا، وفقا لجدول أعمال اللجنة، أن يُعلن خلال الاجتماع موعد الانطلاق الرسمى للاستراتيجية

 


جهاز الاحصاء

الاستراتيجية الوطنية

تطوير الاحصاءات

خارطة الطريق

اللجنة الوزارية

اللجنة العليا لتطوير الاحصاءات

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قاعدة بيانات كاملة ومنفردة عن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر أكتوبر المقبل .. "الإحصاء" يعد البيانات ضمن نتائج "التعداد الاقتصادى".. وتحديد معيارها فى انتظار وضع تعريف موحد للاقتصاد "الموازى"

الجمعة، 14 يونيو 2019 12:00 ص

الإحصاء: 2.5 مليار دولار صادرات مصرية فى مارس.. والمنتجات البترولية أبرزها

الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:07 م

الإحصاء: 28.9 مليار جنيه تكلفة حوادث الطرق فى عام وتوقعات بانخفاضها 2020

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:38 ص

غياب 1070 طالب وطالبة عن أداء الامتحان بمادة الإحصاء فى الثانوية بسوهاج

الإثنين، 10 يونيو 2019 04:53 م

غرفة عمليات التنمية المحلية: 3 حالات إغماء وشكاوى من إحصاء الثانوية العامة

الإثنين، 10 يونيو 2019 04:25 م

ثانى امتحانات الثانوية العامة "من غير مطبات".. فرحة أمام اللجان بالمحافظات لسهولة امتحان الاقتصاد.. وتباين الآراء حول الإحصاء.. والطلاب يؤكدون: "لم نواجه عقبات.. ويارب كل المواد تكون سهلة كده".. صور

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:14 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على تاريخ الاستعانة بالكلاب البوليسية لحفظ الأمن فى مصر

تعرف على تاريخ الاستعانة بالكلاب البوليسية لحفظ الأمن فى مصر

صور.. قصة كفاح "صابرين" من محو الأمية للحصول على مؤهل متوسط بسوهاج

صور.. قصة كفاح "صابرين" من محو الأمية للحصول على مؤهل متوسط بسوهاج

كيف تحمى طفلك من مخاطر تسوس الأسنان أثناء الرضاعة × 4 معلومات

كيف تحمى طفلك من مخاطر تسوس الأسنان أثناء الرضاعة × 4 معلومات

التأمين الصحى الجديدة: أموال الهيئة معفاة من الضرائب والرسوم

التأمين الصحى الجديدة: أموال الهيئة معفاة من الضرائب والرسوم

تعرف على كيفية الحصول على شقة بإسكان الأوقاف.. ومخصصات ذوى الاحتياجات

تعرف على كيفية الحصول على شقة بإسكان الأوقاف.. ومخصصات ذوى الاحتياجات

بعد انتقاله من بريطانيا لأمريكا.. "الميلك شيك" رمز المقاومة ضد السياسيين

بعد انتقاله من بريطانيا لأمريكا.. "الميلك شيك" رمز المقاومة ضد السياسيين

تعرف على خطوات استخراج شهادة ميلاد لمولود مصرى بالخارج

تعرف على خطوات استخراج شهادة ميلاد لمولود مصرى بالخارج

لو عايز فتوى.. اعرف إزاى وأمتى تتواصل مع دار الإفتاء المصرية

لو عايز فتوى.. اعرف إزاى وأمتى تتواصل مع دار الإفتاء المصرية

فيديو.. السعودية تفتتح شاطئ الإسكندرية فى جدة بعد إعادة تجديده

فيديو.. السعودية تفتتح شاطئ الإسكندرية فى جدة بعد إعادة تجديده

الانتهاء من اختيار زى الفرق الطبية بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

الانتهاء من اختيار زى الفرق الطبية بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

أخبار × 24 ساعة.. حسم خلاف إجابة جزئية بامتحان الإنجليزية للثانوية العامة

أخبار × 24 ساعة.. حسم خلاف إجابة جزئية بامتحان الإنجليزية للثانوية العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة