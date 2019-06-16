الليلة.. بدر شوال يقترن بكوكب المشترى فى ظاهرة تشاهد بالعين المجردة

كتب محمود راغب

يرصد بسماء مصر والمنطقة العربية بعد غروب شمس اليوم الأحد 16 يونيو وبداية الليل وقوع القمر البدر فى حالة اقتران مع كوكب المشترى عملاق نظامنا الشمسى وسيفصل بينهما درجة واحدة فى ظاهرة مشاهدة بسهوله بالعين المجردة وهى فرصة مثالية للتصوير.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه من المعروف أن القمر عندما يكون قريب من مرحلة الاكتمال فإنه يشرق مع غروب الشمس ويغرب مع شروقها، ونظرا لأن الشمس تشرق من الشمال الشرقى وتغرب فى الشمال الغربى الآن، فإن القمر البدر يشرق من الجنوب الشرقى ويغرب فى الجنوب الغربى - مثلما تفعل الشمس "ظاهريا" فى الانقلاب الشتوي.

وتابع التقرير: إن وقوع القمر قرب المشترى يقصد به على قبة السماء فقط، ولكنهما ليسا قريبين من بعضهما البعض فى الفضاء، فالقمر يبعد عنا 390,000 كيلومتر فى حين أن المشترى يبعد 1,800 مرة تلك المسافة .

وأشار التقرير: وسوف يبدو كوكب المشترى للراصد بالعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء براقة قرب القمر، وعند رصده بالمنظار أو التلسكوب سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التى تسمى أقمار غاليليو، حيث تبدو كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

القمر سيبدو للعين المجردة بدرا لمدة ليلتين تقريبا ومع ذلك، يعتبر القمر مكتملا فى لحظة محددة بدقة عندما يكون بزاوية 180 درجة مقابل الشمس، وسوف يصل لتلك الحظة صباح الإثنين.

ويعتبر هذا الوقت من الشهر مثالى لرصد الفوهات المشعة على سطح القمر خلافا لبقية التضاريس التى تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر فى نور الشمس .

وخلال الليالى المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالى الساعة كل يوم ويصبح مشاهدا فقط فى سماء الفجر والصباح الباكر وفى ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وقوعه فى مرحلة البدر المكتمل.