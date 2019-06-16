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الكويت تطالب باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الممرات المائية

الأحد، 16 يونيو 2019 10:19 ص
الكويت تطالب باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الممرات المائية تخريب ناقلات نفط فى الخليج العربى
أ ش أ

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قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، أن بلاده تطالب باتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الممرات المائية، ومحاسبة المسؤولين عن الأعمال الإجرامية التى وقعت مؤخرا بالخليج العربي.

 

وأكد السفير العتيبي – في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، حول موقف الكويت في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، بشأن الهجمات الأخيرة – إدانة بلاده للأعمال الإجرامية في الخليج العربي، والمتمثلة في مهاجمة السفن وناقلات النفط، ومطالبتها بالتحقيق فيها.

 

وشدد على أن الكويت تعتبر تلك الهجمات، انتهاكا سافرا للقانون الدولي، وتهديدا خطيرا لسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، مؤكدا دعم الكويت ومساندتها لمناقشة هذه المسألة في مجلس الأمن الدولي، وإبقائها قيد النظر.

 

تجدر الإشارة إلى أن ناقلة نفط نرويجية، وسفينة تملكها سنغافورة، قد تعرضتا لهجوم في بحر عمان الخميس الماضي، وذلك بعد شهر من انفجارات ألحقت أضرارا بثلاث ناقلات نفط وسفينة قبالة ساحل الإمارات.

 


الكويت

الامم المتحدة

ناقلات نفط

سفن نفط

نفط

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