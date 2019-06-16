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الكونجرس: أمريكا تكافح لإقناع حلفائها بموقف موحد تجاه إيران

الأحد، 16 يونيو 2019 11:00 م
الكونجرس: أمريكا تكافح لإقناع حلفائها بموقف موحد تجاه إيران الكونجرس الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/

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قال آدام شيف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب بالكونجرس الأمريكى من الحزب الديمقراطى المعارض لترامب ، " ما من شك فى أن إيران تقف وراء الهجمات على ناقلتى النفط بخليج عمان قبل أيام ، غير أن المشكلة تكمن فى أن الولايات المتحدة تكافح من أجل إقناع حلفائها بالانضمام فى رد فعل موحد إزاء إيران ".

وأضاف شيف ، فى تصريح اليوم الأحد ، " إن هذا الوضع يظهر إلى أى مدى أصبحت الولايات المتحدة معزولة فى هذا الموقف ، وإن حملة الضغوط التى يمارسها ترامب على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووى هى عبث على نحو خطير ، كما أن الهجمات على السفن باتت وشيكة فى المدى المنظور".

ومن ناحية أخرى ، قال السيناتور توم كوتون عضو مجلس الشيوخ الأمريكى من الحزب الجمهورى " إن الهجمات الإيرانية غير المبررة على سفن تجارية تبرر القيام بضربة عسكرية انتقامية".


الكونجرس

أمريكا

إيران

أخبار أمريكا

آدام شيف

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